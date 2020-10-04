Петербургские организации могут вновь ввести режим удаленной работы

Власти Петербурга рекомендовали местным компаниям отправить часть сотрудников на удаленку. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщают "Невские новости".

Организациям в Петербурге власти города порекомендовали перевести на удаленный режим работы сотрудников, чья деятельность не связана напрямую с функционированием предприятий, говорится в тексте постановления. Помимо этого работников, которые были на удаленке, рекомендуется не возвращать в офисы.

В тексте постановления также сообщается, что с 5 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге будет временно прекращено оказание соц. услуг в полустационарной форме. Исключением станут социально-психологические и социально-педагогические услуги.