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11:26   4 Октября 2020
Общество

Петербургские организации могут вновь ввести режим удаленной работы

Петербургские организации могут вновь ввести режим удаленной работы

Власти Петербурга рекомендовали местным компаниям отправить часть сотрудников на удаленку. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщают "Невские новости".

Организациям в Петербурге власти города порекомендовали перевести на удаленный режим работы сотрудников, чья деятельность не связана напрямую с функционированием предприятий, говорится в тексте постановления. Помимо этого работников, которые были на удаленке, рекомендуется не возвращать в офисы.

В тексте постановления также сообщается, что с 5 октября по 2 ноября в Санкт-Петербурге будет временно прекращено оказание соц. услуг в полустационарной форме. Исключением станут социально-психологические и социально-педагогические услуги.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #коронавирус #удаленка

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