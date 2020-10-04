11:25 4 Октября 2020Происшествия
Генпрокуратура подключилась к расследованию ЧП на Камчатке
Сотрудники Генеральной прокуратуры РФ взяли на личный контроль установление всех фактов о произошедшем ЧП на пляжах в Камчатском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на Халактырском пляже в Авачинском заливе региона, когда местные серферы рассказали, что после нахождения в воде у них появилось раздражение на коже и покраснение глаз. Позднее на берегу стали находить останки морских животных.
Также расследованию подключились следователи Камчатки, сообщает РИА Новости. Они доложат о проведенных действиях лично главе ведомства Александру Бастрыкину. Сейчас устанавливаются все детали ситуации.