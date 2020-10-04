Тиньков оценил шансы на сделку с "Яндексом" как 50 на 50

Покупка Тинькофф-банка "Яндексом" повлияет на скорость достижения новых целей кредитной организации, считает основатель банка Олег Тиньков. По его словам, шансы на заключение сделки оцениваются как 50 на 50.

Тиньков добавил, что носящий его имя банк находится в тройке лидеров по количеству клиентов. Сейчас перед организацией стоит цель увеличить число активных клиентов до 20 млн человек, а чистую прибыль — до 1 млрд долларов, рассказал бизнесмен.

По словам Олега Тинькова, если сделка с "Яндексом" будет заключена, то банк придет к этой цели быстрее.

Российская интернет-компания "Яндекс" ранее предварительно договорилась о приобретении TCS Group (одной из структур которой является Тинькофф-банк). Сумма соглашения оценивается в примерно 5,5 млрд долларов.

До недавнего времени "Яндекс" развивал совместный бизнес со Сбербанком - сервисы "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет", однако в июне стороны объявили о разделе активов.