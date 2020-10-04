Непримиримое соседство. Почему Нагорный Карабах нуждается в миротворцах

Ереван готов обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Al Jazeera.

Россия может пойти на такой шаг только при согласии и Армении, и Азербайджана, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РБК. Прекратить войну в Нагорном Карабахе вряд ли удастся без «голубых касок». Взаимные претензии, накопившиеся у соседей еще с начала ХХ века, не дадут Еревану и Баку сесть за стол переговоров.

Будут ли переговоры?

Французское предложение о посредничестве в переговорах пока осталось без внимания Армении и Азербайджана. Стороны уже неделю обстреливают позиции друг друга: количество погибших возросло по меньшей мере до 230 человек. Военные обеих стран круглосуточно рапортуют об уничтожении вражеских танков и самолетов.

3 октября флаг Азербайджана был поднят в Мадагизе — одном из сел Нагорно-Карабахской Республики. Сотни людей вышли на улицы Баку по этому поводу, размахивая национальными флагами и плакатами «Карабах был и будет нашим». Но в Минобороны Армении не отчаиваются.

«В такой большой войне такие перемены естественны. Мы можем занять позицию, а затем покинуть ее через час», — сказал журналистам официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Пашинян в телеобращении к соотечественникам признал значительные людские потери — и военные, и гражданские. Уничтожено немалое количество военной техники, но Азербайджан так и не смог решить «ни одного из важных стратегических вопросов», отметил он.

Официально ВС Армении до сих пор воздерживались от вступления в войну вместе с республиканскими силами Нагорного Карабаха. Теперь все иначе: Пашинян назвал конфликт «национальной борьбой» и сравнил его с войной армян и Османской империи в начале ХХ века. Турция, кстати, открыто заявляет о поддержке Азербайджана.

«Мы со всеми своими возможностями, как бы не пожелал Азербайджан, на стороне Азербайджана. Эти нападения не останутся без ответа. <…> Мы говорим, что и на поле, и за столом мы на стороне Азербайджана и это не пустые слова, мы продолжаем прилагать усилия», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Анкара настроена решительно. В то время как Россия, США и Франция призывали к прекращению боевых действий, Турция заявила, что «армянские оккупанты» должны уйти, и отвергла «поверхностные» требования о прекращении огня.

Можно ли решить конфликт без миротворцев?

Без вмешательства миротворческих сил конфликт урегулировать уже вряд ли удастся, считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Но не всякие миротворческие силы для этого подходят.

Речь может идти только о миротворческой миссии со стороны России: и Азербайджан, и Армения находятся в зоне российского культурно-цивилизационного пространства и объединены со страной общей историей и ценностями, говорит эксперт.

«Россия обеспечивала сохранение армянского народа и становление азербайджанской политической нации. Это два разных по своему типу государства и субъекта: армяне являются народом, азербайджанцы — политической нацией. И то, и другое находится в орбите российского влияния, и Россия должна взять на себя миссию по урегулированию конфликта, исключив конфликтогенные источники. А именно — вмешательство Запада и минимизируя военное и политическое вмешательство Турции», — поделился мнением Коровин.

Азербайджан полагает, что близок к Турции культурно. Но политически и с точки зрения военных интересов именно Турция стала одним из источников нынешнего обострения, пытаясь решить свои интересы в Закавказье в рамках «неоосманской политики Реджепа Эрдогана», считает политолог.

Однако у возобновления конфликта, «замороженного» почти на 30 лет, есть ключевая историческая причина, напоминает Коровин: распад Советского Союза и возникновение политических наций на его обломках. И жесткие административные границы — одно из важнейших условий для политических наций — таких, как Азербайджан.

«Карабах для Азербайджана — это территория, и проблема этой территории заключается в том, что там живут армяне. Так же было в Южной Осетии и Абхазии, когда грузинская политическая нация пыталась вернуть свои территории, а помехой на этом пути были народы — осетины, абхазцы. Может быть, Азербайджан бы давно вернул себе эти территории, если бы там не жили армяне. Поэтому в рамках модели политической нации этот конфликт не может быть решен никак», — говорит политолог.

Государство-нация, каким Коровин считает Азербайджан, не предусматривает полиэтничность, множество культур и традиций. Оно подразумевает «гражданскую политическую унификацию в рамках единой политической нации». Проще говоря, для Азербайджана проблема может быть решена единственным способом — если армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, станут азербайджанцами [не этнически, но граждански] и получат азербайджанские паспорта.