Шмыгаль признался в грядущем дефиците пенсионных средств на Украине

Власти Украины через 15 лет не смогут выплачивать пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Социальные обязательства не удастся выполнить из-за старения нации.

Депутаты Верховной рады в ближайшее время рассмотрят проект реформы, которая предполагает введение накопительной части пенсии. Новый механизм может начать работу уже в 2021 году. Киев пойдет на изменения в связи с тем, что в национальном пенсионном фонде заканчиваются средства — уже через 15 лет государство не сможет обеспечить выплату пособий пожилым гражданам.

Грядущие изменения украинский премьер Денис Шмыгаль объясняет "старением нации". Число граждан пенсионного возраста резко возрастет, в то время как трудоспособного населения станет значительно меньше. Единственным выходом из этой ситуации станет появление накопительной пенсии, заботится о ее формировании придется с молодого возраста.