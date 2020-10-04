Глава Нагорного Карабаха побывал на передовой

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян посетил передовые позиции, где армия республики противостоит военной агрессии Азербайджана. О своей поездке президент рассказал в социальных сетях.

По словам Арутюняна, он провел на линии соприкосновения весь день 3 октября. За это время он успел побывать на множестве участков, на каждом из которых наблюдается воодушевление бойцов. Карабахский лидер подчеркнул, что победа республики является неизбежной. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости

Президент НКР выразил благодарность армии обороны республики и ее руководству за успешно выполненные боевые задачи.