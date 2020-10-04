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9:59   4 Октября 2020
Политика

Глава Нагорного Карабаха побывал на передовой

Глава Нагорного Карабаха побывал на передовой

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян посетил передовые позиции, где армия республики противостоит военной агрессии Азербайджана. О своей поездке президент рассказал в социальных сетях.

По словам Арутюняна, он провел на линии соприкосновения весь день 3 октября. За это время он успел побывать на множестве участков, на каждом из которых наблюдается воодушевление бойцов. Карабахский лидер подчеркнул, что победа республики является неизбежной. Соответствующую информацию предоставило РИА Новости

Президент НКР выразил благодарность армии обороны республики и ее руководству за успешно выполненные боевые задачи.

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Автор: Илья Романович
#победа #нагорный карабах #арутюнян #передовая

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