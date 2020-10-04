Явка избирателей на выборы в парламент Киргизии составила 17,73% за 4 часа

ЦИК Киргизии сообщил, что явка избирателей на выборы в парламент страны за 4 часа составила 17,73%, что в два раза больше показателей на выборах в 2015 году.

Выборы в парламент Киргизии начались 4 октября. В настоящее время на 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. Впервые президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не поддержал ни одну партию. Пока выборы проходят без явного фаворита у населения. Спустя четыре часа после начала голосования явка избирателей составила 17,73%.

На предыдущих выборах в 2015 году явка населения была значительно ниже. В прошлый раз итоги сложились следующим образом: СДПК — 26,8%, "Республика — Ата Журт" — 19,7%, "Кыргызстан" — 12,7%, "Онугуу-Прогресс" — 9,1%, "Бир Бол" — 8,4% и "Ата Мекен" — 7,6%.