Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:34   4 Октября 2020
Общество

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась, несмотря на заполнение больниц пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам Собянина, переводить на работу с коронавирусом больницы, которые работают в плановом режиме, не планируется, передает РИА Новости.

"У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию. Поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся", — подчеркнул глава города.

Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 москвичей превысило 300 тысяч, за последние сутки выявлено 2884 новых случая коронавируса в столице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров