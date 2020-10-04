Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Эпидемиологическая ситуация в Москве стабилизировалась, несмотря на заполнение больниц пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам Собянина, переводить на работу с коронавирусом больницы, которые работают в плановом режиме, не планируется, передает РИА Новости.

"У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию. Поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся", — подчеркнул глава города.

Согласно последним данным, число заболевших COVID-19 москвичей превысило 300 тысяч, за последние сутки выявлено 2884 новых случая коронавируса в столице.