В администрации Трампа раскрыли подробности о его самочувствии

Глава Белого дома Дональд Трамп 2 октября рассказал о заражении коронавирусом. Врачи зафиксировали у него дефицит кислорода в крови. Такими новостями с общественностью поделился руководитель аппарата сотрудников администрации президента Марк Медоуз.

Медоуз также поделился подробностями текущего состояния американского лидера. Представитель Белого дома отметил, что сейчас температура у Трампа нормализировалась, как и количество кислорода в крови. Ситуация в этом плане кардинально отличается от той, что наблюдалась в пятницу, приводит слова Медоуза ТАСС.