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9:17   4 Октября 2020
Политика

В администрации Трампа раскрыли подробности о его самочувствии

В администрации Трампа раскрыли подробности о его самочувствии

Глава Белого дома Дональд Трамп 2 октября рассказал о заражении коронавирусом. Врачи зафиксировали у него дефицит кислорода в крови. Такими новостями с общественностью поделился руководитель аппарата сотрудников администрации президента Марк Медоуз.

Медоуз также поделился подробностями текущего состояния американского лидера. Представитель Белого дома отметил, что сейчас температура у Трампа нормализировалась, как и количество кислорода в крови. Ситуация в этом плане кардинально отличается от той, что наблюдалась в пятницу, приводит слова Медоуза ТАСС.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #коронавирус #Медоуз

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