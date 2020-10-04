Возбуждено административное дело по факту загрязнения побережья на Камчатке

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о возбуждении административного дела по факту загрязнения воды на побережье Камчатки, пишет РИА Новости.

Ситуация на Халактырском пляже попала в поле зрения Яровой во время рабочего визита на полуостров. Депутат обсудила происходящее вместе с губернатором Владимиром Солодовым, учеными и специалистами. Отмечена необходимость исследования проб воды, микроорганизмов, водорослей и песка.

Надзорные органы, по мнению вице-спикера, не приняли надлежащих мер.

"То, что до настоящего времени не организована работа по должному исследованию проб, оцениваю чрезвычайно негативно, и буду обсуждать этот вопрос с курирующим вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко и генеральным прокурором РФ", - добавила Яровая.

Депутат отметила, что нормативные документы, касающиеся действий надзорных ведомств в таких случаях, необходимо пересмотреть.