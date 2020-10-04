Эксперты рассказали, у кого из россиян больше шансов на получение ипотеки

Российские банки тщательно оценивают потенциального заемщика перед выдачей ипотеки. Какие критерии наиболее важны, рассказали РИА Новости эксперты.

Потеря "очков" по одному из параметров, можно компенсировать другим. Например, высоким первоначальным взносом или наличием трудового стажа в крупной известной компании.

Эксперты также отмечают, что банки охотнее выдадут кредит семейным заемщикам среднего возраста — от 30 до 40 лет. Шансы повышаются, если они вносят 20% первоначального взноса.

Оценивают банки и профессию заемщика. Желательно, чтобы она была востребованной, уровень образования в этом случае не так важен, как уверенность банка в том, что клиент не останется без работы в кризис.