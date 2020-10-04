7:55 4 Октября 2020Общество
Губернатор Камчатки пообещал уволить виновников загрязнения акватории
Камчатский губернатор Владимир Солодов пригрозил увольнением в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил в ролике на своей странице в instagram.
Глава региона сообщил, что вместе со всеми ответственными структурами выехал на Халактырский пляж. Он заявил, что если в процессе работы выявится со стороны должностных лиц региона замалчивание фактов, то они сразу же будут уволены.
"В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", — заявил Солодов.
Губернатор заявил, что для объективности ситуацию проанализируют компетентные службы.