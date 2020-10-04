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7:55   4 Октября 2020
Общество

Губернатор Камчатки пообещал уволить виновников загрязнения акватории

Губернатор Камчатки пообещал уволить виновников загрязнения акватории

Камчатский губернатор Владимир Солодов пригрозил увольнением в связи с ситуацией с загрязнением воды в акватории Тихого океана. Об этом он заявил в ролике на своей странице в instagram.

Глава региона сообщил, что вместе со всеми ответственными структурами выехал на Халактырский пляж. Он заявил, что если в процессе работы выявится со стороны должностных лиц региона замалчивание фактов, то они сразу же будут уволены.

"В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности", — заявил Солодов.

Губернатор заявил, что для объективности ситуацию проанализируют компетентные службы.

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Автор: Руслан Неглинный
#экология #камчатский край #солодов

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