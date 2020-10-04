7:08 4 Октября 2020Политика
Песков перечислил условия введения миротворцев из РФ в Карабах
Россия может ввести миротворцев в нагорный Карабах только при согласии Армении и Азербайджана. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что вопросы о введении российских миротворцев в Карабах могут быть обсуждены в рамках Минской группы ОБСЕ.
По информации источника РБК в правительстве Армении, введение миротворцев в НКР маловероятно, потому Азербайджан не дал согласия еще в 1994 году.