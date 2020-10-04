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7:08   4 Октября 2020
Политика

Песков перечислил условия введения миротворцев из РФ в Карабах

Песков перечислил условия введения миротворцев из РФ в Карабах

Россия может ввести миротворцев в нагорный Карабах только при согласии Армении и Азербайджана. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РБК.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что вопросы о введении российских миротворцев в Карабах могут быть обсуждены в рамках Минской группы ОБСЕ.

По информации источника РБК в правительстве Армении, введение миротворцев в НКР маловероятно, потому Азербайджан не дал согласия еще в 1994 году.

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Автор: Илья Романович
#песков #армения #карабах

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