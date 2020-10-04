Врач Трампа оценил состояние президента США "осторожно-оптимистично"

Медики следят за состоянием здоровья президента США Дональда Трампа и настроены "осторожно-оптимистично" на его дальнейшее выздоровление. Об этом рассказал лечащий врач главы Белого дома Шон Конли, пишет РИА Новости.

Конли сообщил, что Трамп еще не выздоровел полностью. По его словам, Трампу была введена вторая доза "Ремдесивира". Врач отметил, что вторую половину дня президент США уже работал.

Трамп ранее сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Позже он был госпитализирован в больницу ВМС США. Глава Белого дома также выложил в соцсеть Twitter видеообращение, где он рассказал о своем лечении, отметив, что надеется скоро вернуться к подготовке к выборам.