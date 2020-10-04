Неправильное хранение и приготовление овощей могут превратить овощи в яд

Овощи могут вызвать много проблем с желудком, а в крайних случаях довести человека до отравления из-за неправильных условий хранения. Об этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала радио Sputnik.

Диетолог сообщила, что нужно с осторожностью выбирать томаты, картофель и баклажаны, потому что данные недозрелые продукты содержат нейротоксин, который нарушает работу нервной системы. По словам специалиста, также нельзя есть сырую или недоваренную фасоль.

Врач рассказала, что людям с недостатком гормона щитовидной железы не стоит добавлять в пищу капустные продукты. Она отметила, что острые овощи могут нехорошо повлиять при болезнях ЖКТ. Диетолог рассказала, что свекла, шпинат, морковь и огурцы могут накапливать много вредных нитратов.