Глава Камчатки предложил создать единую систему экологического мониторинга

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложит создать в РФ и единую систему мониторинга возможных неблагоприятных явлений в окружающей среде. Об этом он заявил в видео в своем Instagram.

Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды в Халактырском пляже на Камчатке. Они пожаловались на появившиеся на коже раздражения и опухшие глаза. Позже специалисты нашли в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. По данным регионального минприроды, в окрестностях пляжа были обнаружены мертвые морские обитатели.

Солодов заявил, ситуация свидетельствует об отсутствии системы мониторинга неблагоприятных экологических последствий на Камчатском крае и в России. Он заявил, что готовит обращение о создании единой системы в федеральные органы власти

Губернатор добавил, что главные богатства Камчатки — это океан, реки, нетронутая природа. По его словам, их необходимо постараться постоянно мониторить — например, на основе дистанционного зондирования Земли и космических снимков.