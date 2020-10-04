Минобороны Армении опубликовало видео с ударами по бронетехнике противника

Видео с кадрами ударов по военной технике Азербайджана и передвижением большой группы солдат опубликовала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в соцсети Facebook.

Степанян написала, что в видео показано "поражение бронетехники противника и отступление его подразделения".

Переговоры по мирному разрешению ситуации в Нагорном Карабахе ведется силами Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Конфликт обострился вновь 27 сентября. Страны обвинили друг друга в начале военных действий. В Армении было введено военное положение.