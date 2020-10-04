Пенсионеры с иждивенцами могут получить повышенную выплату от ПФР

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети, могут рассчитывать на получение фиксированной выплаты в повышенном размере. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Данная категория граждан может рассчитывать на выплату в размере 5 686 рублей. Однако при наличии одного иждивенца она будет увеличена на 7 581. Деньги можно получать максимум за трех иждивенцев. Выплата полагается обоим родителям.

Условием ее прекращения может стать несколько факторов. Так, если находящийся на иждивении студент будет отчислен досрочно или переведен на другую форму обучения, выплата не будет положена. Также поводом для ее прекращения станет вступление иждивенца в брак или его трудоустройство.