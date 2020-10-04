3:14 4 Октября 2020Политика
Баку объявил об уничтожении четырех танков Армении в Нагорном Карабахе
Четыре танка ВС Армении были уничтожены во время боев в Нагорном Карабахе в субботу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Четыре танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении были уничтожены в Мадагиз-Агдеринском направлении. Еще три танка были захвачены азербайджанскими военными в качестве трофеев.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в пятницу заявил, что подразделения обороны НКР подбили танк Т-90 ВС Азербайджана. Также он опубликовал соответствующие фотографии в качестве доказательства.