Баку объявил об уничтожении четырех танков Армении в Нагорном Карабахе

Четыре танка ВС Армении были уничтожены во время боев в Нагорном Карабахе в субботу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Четыре танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении были уничтожены в Мадагиз-Агдеринском направлении. Еще три танка были захвачены азербайджанскими военными в качестве трофеев.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в пятницу заявил, что подразделения обороны НКР подбили танк Т-90 ВС Азербайджана. Также он опубликовал соответствующие фотографии в качестве доказательства.