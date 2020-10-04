Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:14   4 Октября 2020
Политика

Баку объявил об уничтожении четырех танков Армении в Нагорном Карабахе

Баку объявил об уничтожении четырех танков Армении в Нагорном Карабахе

Четыре танка ВС Армении были уничтожены во время боев в Нагорном Карабахе в субботу. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Четыре танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении были уничтожены в Мадагиз-Агдеринском направлении. Еще три танка были захвачены азербайджанскими военными в качестве трофеев.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в пятницу заявил, что подразделения обороны НКР подбили танк Т-90 ВС Азербайджана. Также он опубликовал соответствующие фотографии в качестве доказательства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #танки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров