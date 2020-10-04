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2:47   4 Октября 2020
Политика

Заболевший COVID-19 Трамп заявил о своем хорошем состоянии

Заболевший COVID-19 Трамп заявил о своем хорошем состоянии

Заразившийся коронавирусом американский президент Дональд Трамп подтвердил свое хорошее самочувствие. Об этом сообщили в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли.заявил, что глава Белого дома чувствует себя хорошо. Сейчас Трамп находится на лечении в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Трамп написал на своей странице в Twitter, что работники учреждения и присоединившиеся к ним специалисты великолепны. По его словам, за последние шесть месяцев борьбы с коронавирусом был достигнут огромный прогресс.

"С их помощью я чувствую себя хорошо!" — заявил Трамп.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #трамп #коронавирус

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