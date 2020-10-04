Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:08   4 Октября 2020
Общество

Twitter удалит посты с пожеланиями Трампу смерти от коронавируса

Twitter удалит посты с пожеланиями Трампу смерти от коронавируса

Социальная сеть Twitter будет удалять посты, в которых заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу желают смерти. Об этом сообщает портал Motherboard.

Twitter сообщает, что контент с пожеланиями смерти, смертельного заболевания и серьезных телесных повреждений противоречит правилам соцсети. Представители мессенджера отметили, что написавшего подобный твит пользователя могут заблокировать.

Речь идет не о каждом сообщении. Приоритет по удалению будет отдаваться твитам, где содержится четкий призыв к действию, который может причинить реальный вред.

Дональд Трамп ранее поблагодарил всех американцев, которые переживают за состояние его здоровья на фоне заражения коронавирусной инфекцией, передает "Царьград".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#трамп #twitter #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров