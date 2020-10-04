Пользователи Telegram массово жалуются на сбой в работе мессенджера

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи многих стран испытывают проблемы в работе с приложением.

Жители России и некоторых стран Европы стали массово жаловаться на работу программы. Сбой произошел как у приложения, так и в веб-версии Telegram.

По данным сервиса Downdetector, 92 процента пользователей не могут подключиться к мессенджеру, 8 процентов испытывают проблемы при отправке сообщений.