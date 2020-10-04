Новые законы усложнят жизнь российским курильщикам с начала 2021 года

Принятые законы сильно усложнят жизнь российским курильщикам. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Ставка акциза на табак в 2021 году повысится на 20 процентов. Эксперты считают, что эту меру можно рассматривать с нескольких сторон. Некоторые считают, что любители табачного дыма должны платить за создание неприятной обстановки. Другие уверены, что рост налога повлечет за собой открытие нелегальных табачных продуктов.

Госдума в июле приняла закон, который приравнивает кальяны к сигаретам. Эксперты считают, что кальянные должны находиться в отдельных помещениях.

Ранее медики рассказал, как употребление алкоголя и курение табака влияют на вероятность подхватить коронавирус. По словам психиатра-нарколога Евгения Брюна, они однозначно увеличивают шанс заразиться, причем речь идет о "любой дозе". Слова специалиста приводит "Царьград".