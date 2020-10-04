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0:21   4 Октября 2020
Политика

Азербайджан захватил семь сел на линии соприкосновения сил в НКР

Азербайджан захватил семь сел на линии соприкосновения сил в НКР

Азербайджанские военные захватили семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что военные Азербайджана освободили семь сел в Физунилском, Тертерском и Джабраильском районах Карабаха.

Алиев накануне обнародовал информацию о том, что армия Азербайджана заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.

Министр НКР Масис Маилян в свою очередь отметил, что изменения линии соприкосновения сторон ведут к новым военным действиям.

Ранее "Царьград" сообщал, что Алиев заявил о завершении конфликта только в том случае, если Карабах станет азербайджанским.

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Автор: Илья Романович
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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