Азербайджан захватил семь сел на линии соприкосновения сил в НКР

Азербайджанские военные захватили семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.

Глава государства сообщил, что военные Азербайджана освободили семь сел в Физунилском, Тертерском и Джабраильском районах Карабаха.

Алиев накануне обнародовал информацию о том, что армия Азербайджана заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.

Министр НКР Масис Маилян в свою очередь отметил, что изменения линии соприкосновения сторон ведут к новым военным действиям.

Ранее "Царьград" сообщал, что Алиев заявил о завершении конфликта только в том случае, если Карабах станет азербайджанским.