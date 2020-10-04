0:21 4 Октября 2020Политика
Азербайджан захватил семь сел на линии соприкосновения сил в НКР
Азербайджанские военные захватили семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев.
Глава государства сообщил, что военные Азербайджана освободили семь сел в Физунилском, Тертерском и Джабраильском районах Карабаха.
Алиев накануне обнародовал информацию о том, что армия Азербайджана заняла село Мадагиз в Нагорном Карабахе.
Министр НКР Масис Маилян в свою очередь отметил, что изменения линии соприкосновения сторон ведут к новым военным действиям.
Ранее "Царьград" сообщал, что Алиев заявил о завершении конфликта только в том случае, если Карабах станет азербайджанским.