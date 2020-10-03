Ливийские медики сообщили о более 35 тысяч зараженных COVID-19

Более 35 тысяч заболевших коронавирусом зафиксировано на территории Ливии. Об этом рассказало издание Libya 24, ссылаясь на Национальный центр по контролю за заболеваниями.

По данным организации, погибло 578 пациентов с COVID-19. Самая тяжелая ситуация сложилась в столице страны — Триполи. Об этом сообщает СМИ.

Спикер Ливийской национальной армии, генерал-майор Ахмад Мисмари считает, что негативная обстановка в стране сложилась из-за большого притока наемников из Турции, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Эта миграция была негативно воспринята местными жителями. Население региона даже пыталось перекрыть дорогу бетонными блоками.

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж продолжает саботировать гуманитарные поступления медицинских препаратов в страну. Из-за этого Всемирной организации здравоохранения пришлось вмешаться для разрешения ситуации.