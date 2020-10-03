Азербайджан потерял за сутки более 400 военных — МО Армении

Представитель министерства обороны Армении Арцун Ованнисян сообщил о потерях азербайджанской армии за прошедшие сутки. Об этом говорится в официальном заявлении.

Представитель ведомства уточнил, что азербайджанская сторона потеряла десять беспилотников, три самолета, один вертолет и три РСЗО "Смерч". Было уничтожено 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники. По его словам, за сутки Азербайджан потерял 440-450 человек.

Ранее в Азербайджане опровергли заявления Армении об уничтожении трех самолетов азербайджанских ВВС. Глава пресс-службы Минобороны РФ Вагиф Даргяхлы сообщил, что ни один из боевых самолетов не был сбит во время боев в Нагорном Карабахе.

Минобороны Азербайджана ранее представило актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе, передает "Царьград".