Ввод миротворцев РФ в Карабах могут обсудить в рамках Минской группы ОБСЕ

Власти Армении готовы вынести на обсуждение в рамках Минской группы ОБСЕ вопрос введения российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха. Об этом рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Ереван готов обсудить вопрос введения миротворческих сил Российской Федерации на территорию Нагорно-Карабахской Республики. Власти Азербайджана пока не прокомментировали предложения Пашиняна.

Потери Национальной армия Азербайджана в ходе конфликта в Нагорном Карабахе превысили три тысячи солдат. Об этом рассказал президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян, ссылаясь на данные разведывательных подразделений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее указал на бессмысленность встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает "Царьград".