Занижение COVID-статистики в Турции вызвало возмущение местных жителей

Жители Турции возмущены и обеспокоены ложными показателями о заболевших коронавирусом в стране, передает ФАН.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не смог ответить жителям страны о десятикратном занижении количества зараженных коронавирусом. Эксперты считают, что повторная вспышка COVID-19 вынуждает манипулировать статистикой для сохранения турпотока, так как от этого зависит экономика страны. Общественные деятели Турции возмущаются халатным отношением правительства к подсчету зараженных в стране.

Депутат Госдумы и заслуженный врач Геннадий Онищенко назвал фальсификацию данных о заболевших в Турции "должностным поступком", сообщает ФАН.

Фахреттин Коджа объясняет изменения статистики тем, что многие заболевшие переносят на себе COVID-19 бессимптомно. Известно, что количество таких людей достигает до ста тысяч. Профессор Нур Баран Аксакал заявила о том, что многие такие пациенты не соблюдают режим самоизоляции. Данное заявление только усугубило ситуацию и вызвало негодование у народа.