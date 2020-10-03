Сыктывкарцы смогут попасть на прием к помощникам депутата Шугалея

Открытие приемной депутата Государственного совета Республики Коми Максима Шугалея состоялось 3 октября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в приемную депутата можно направить обращение с помощью электронных средств связи или прийти лично. В офисе будут работать консультант, юрист и администратор. Граждан ждут на прием пять дней в неделю с 14:00 до 20:00. Жители Сыктывкара смогут обратиться туда по любым вопросам и проблемам.

Ранее региональное отделение партии "Родина" назначило Шугалея главой партийного списка на выборах в Госсовет Коми. Получив поддержку избирателей, социолог стал депутатом.

По словам представителя регионального отделения "Родины" Александра Пасечника, помощники Шугалея будут принимать заявки и обращения жителей республики, чтобы помочь всем нуждающимся.

"Обращения будут решаться через региональные отделения партии и через статус депутата городского совета Сыктывкара, куда у нас прошли два человека", — отметил он.

Российского социолога и его напарника Самера Суэйфана больше года назад похитили в Ливии и все еще незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига". В поддержку россиян были сняты два фильма "Шугалей" и "Шугалей 2".