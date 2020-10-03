Лайки "крадут" время на чтение статей в интернете

Пользователи интернета меньше времени потратят на прочтение текста статьи, если ей можно поставить лайк, выяснили исследователи из США, передает журнал Computers in Human Behavior.

Специалисты из Университета штата Огайо провели эксперимент среди 235 учеников высших учебных заведений. Участники были в возрасте от 18 до 45 лет. Перед испытанием у студентов узнали, как они относятся к актуальным социальным темам, таким как аборты, бедность, оружие. Для эксперимента разработали четыре сайта.

Тексты на сайтах, посвященные данным темам, были одинаковой длины и созданы в одном формате. Две версии сайтов имели возможность поставить лайк, другие две — не имели. Результаты показали, что люди соглашались "лайком" с написанным в понравившемся тексте, не дочитав его до конца.