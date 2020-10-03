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20:29   3 Октября 2020
Общество

Беглов подвел итоги своей рабочей поездки в Колпино

Беглов подвел итоги своей рабочей поездки в Колпино

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел совещание с администрацией после рабочего объезда Колпинского района, в ходе которого он осмотрел развитие города, сообщают "Невские новости".

Градоначальник проинспектировал строительство лечебно-диагностического хирургического корпуса больницы №33, а также осмотрел строящуюся поликлинику, детскую больницу №22 и парк "Зима-Лето". Беглов оценил развитие инфраструктуры в Колпино.

"Посмотрел, как развивается Колпино, откровенно говоря, мне понравилось", – заявил губернатор.

Он также рассказал о подготовке колпинской больницы к размещению пациентов с коронавирусом, так как ситуация с пандемией по-прежнему вызывает опасения. Однако все может измениться и перепрофилирование клиники будет не нужно.

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Автор: Яна Либерман
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