Ереван обнародовал запись переговоров сирийских наемников в Карабахе

Служба национальной безопасности Армении обнародовала аудиозаписи с переговорами на азербайджанском, турецком и арабском языках в зоне карабахского конфликта. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Присутствие наемников из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ранее было подтверждено видеозаписями, сделанными в городе Горадиз, что в Азербайджане. Теперь СНБ опубликовала аудиозаписи, доказывающие, что в конфликте в Карабахе принимают участие сирийцы и турки.

Судя по радиоперехвату, боевиков доставили из Сирии в азербайджанский город Гянджа на самолетах. Пилоты, которые выходили на связь с диспетчерской в Гяндже, говорили на турецком языке.

Следом на записи слышны переговоры азербайджанских военных о наемниках из Сирии. Боевиков отправили в зону ожесточенных боев, что им явно не понравилось.

"По возможности попытайтесь продвинуть их вперед, по меньшей мере разместите их на постах, на постах с передней стороны", — приказывает азербайджанский офицер.

Его подчиненный доложил, что сирийцы не пошли за азербайджанцами на передовую.

Также азербайджанцы упоминают, что наемники, которых они называют "туркменами", воюют в Карабахе в форме азербайджанских пограничников.

Стоит отметить, что люди арабской наружности в форме пограничной службы Азербайджана без знаков различия были на видео, снятом в городе Горадизе.

Также армянские военные перехватили разговор по рации на арабском языке. Они говорили о каком-то предательстве.