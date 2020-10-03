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19:59   3 Октября 2020
Армия

Армянские военные сбили еще один вертолет ВВС Азербайджана в Карабахе

Армянские военные сбили еще один вертолет ВВС Азербайджана в Карабахе

Второй за день азербайджанский вертолет сбит военными Армении в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян ранее сообщила, что средства ПВО Армии обороны Арцаха (Нагорный Карабах) сбили азербайджанский вертолет на южном направлении фронта.

Глава МИД Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян 3 октября сообщил, что армия обороны НКР должна восстановить передовую линию, установленную в 1994 году, чтобы достичь мира в регионе. По его словам, республика не получала от Азербайджана предложения о временном перемирии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отметил, что разрешение карабахского конфликта возможно лишь в том случае, если Армения покинет спорную территорию.

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Автор: Ирина Большунова
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