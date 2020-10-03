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19:55   3 Октября 2020
Экономика

Минэнерго изучит влияние новых налоговых мер на нефтедобычу в России

Минэнерго изучит влияние новых налоговых мер на нефтедобычу в России

Глава ведомства Александр Новак обещал провести оценку налоговых изменений в российской нефтяной отрасли до конца 2020 года, передает ТАСС.

Делая прогнозы развития российского нефтедобывающего сектора, Министерство энергетики будет учитывать существующие и разрабатываемые меры стимулирования нефтедобычи в стране, заявил глава ведомства Александр Новак.

Искусственное сокращение нефти в данный период не дает возможности произвести оценку здесь и сейчас, пояснил министр. В полном объеме работы в данном направлении удастся осуществить к концу текущего года.

На данный момент разрабатывается ряд корректировок налогового режима для нефтяной отрасли. Нововведения касаются параметров НДД, части льгот по НДПИ и экспортной пошлины на нефть, добавил Новак.

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Автор: Руслан Неглинный
#налоги #минэнерго #добыча нефти

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