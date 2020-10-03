В Ленобласти рассказали о благоустройстве общественных пространств

Благоустройство 45 общественных пространств уже полностью завершилось в Ленинградской области. Всего в 2020 году планировали обустроить 69 объектов, сообщают "Невские новости" со ссылкой на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству.

Подрядчики на оставшихся объектах проводят асфальтирование и озеленение. Полностью готовы к эксплуатации парк во Всеволожском районе, сквер в поселке Серебрянское, спортивная площадка в Тосно и другие места. Всего до 2024 года в Ленобласти планируют обустроить 534 общественных пространства.

Губернатор Санкт-Петербурга накануне осмотрел обновленный парк "Зима-Лето" в поселке Металлострой. Местные жители начали его благоустройство еще шесть лет назад. Вскоре он вошел в проект "Формирование комфортной городской среды".