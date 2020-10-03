Новая версия ракеты "Шаурья" прошла успешные испытания в Индии

Индия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Шаурья" в восточном штате Одиша, передает "РИА Новости" со ссылкой на издание Times of India.

Известно, что главной особенностью гиперзвуковой тактической ракета малой дальности "Шаурья" является способность поражать цели на расстоянии около 800 километров. 3 октября 2020 года ракета прошла успешные испытания на полигоне в восточном штате Одиша. "Шаурья" будет введена в состав стратегических сил в дополнение к одной из существующих ракет того же класса, передает "РИА Новости".

Эксперты отмечают, что новая ракета будет легче в эксплуатации по сравнению уже с существующей. При приближении к цели, она начинает двигаться с гиперзвуковой скоростью.

Ранее Индия успешно провела еще одни испытания модернизированной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Она способна поражать цели на расстоянии свыше 400 километров.