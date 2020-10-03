Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:39   3 Октября 2020
Происшествия

Несколько взрывов прогремели в Степанакерте

Несколько взрывов прогремели в Степанакерте

Несколько взрывов прогремели в городской черте Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее Nation News писали, что жители столицы Нагорно-Карабахской Республики покидают город из-за непрекращающихся обстрелов. Беженцев принимает Ереван, однако другие государства также предложили свою помощь.

Мирные жители, среди которых в основном женщины и дети, собираются перед зданием МИД НКР. Людей сопровождают военные — сейчас в Степанакерте небезопасно. Происходящее повергло горожан в шок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#обстрел #карабах #степанакерт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров