Пашинян заявил о попытке Баку и Анкары устроить геноцид армян

Цель азербайджано-турецких группировок в Карабахе - не захват территорий, а уничтожение армянского народа. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации. Слова премьера передает Sputnik Армения.

Никол Пашинян в своем обращении подчеркнул, что армянский народ сейчас переживает едва ли не самый решающий момент в своей тысячелетней истории.

"Азербайджано-турецкие разбойные группировки хотят не просто решить карабахский вопрос, их цель – армяне всего мира. Они хотят продолжить политику геноцида армян", — сказал премьер-министр.

Никол Пашинян добавил, что армянский народ всегда отличался волей к жизни и победе. Поэтому противник будет непременно сломлен и больше не станет посягать на территорию Армении.

Премьер призвал каждого сделать все возможное для победы.

Ситуация в Карабахе обострилась 27 сентября. Населенные пункты в НКР подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Азербайджана. Боевые действия продолжаются. Мировое сообщество призывает Ереван и Баку прекратить огонь и перейти к диалогу.