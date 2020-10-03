Экс-посол ФРГ: адекватные отношения с партнерами помогут Германии в будущем

Будущее процветание ФРГ зависит от адекватных отношений с партнерами, включая Россию, заявил дипломат, экс-посол Германии в РФ Эрнст-Йорг Штудниц в интервью РИА Новости.

По его словам, находясь в центре Европы, Германия может выжить лишь в случае, если у страны будут адекватные отношения со всеми потенциальными партнерами.

"В настоящее время отношения с Россией нарушены. Но если вы почитаете немецкие газеты, то увидите, что и в отношениях с США есть значительные проблемы <...> Кроме того, у нас есть экономические проблемы с Китаем", — подчеркнул Штудниц.

Кроме того, бывший немецкий посол в России также заявил о важности "по возможности удерживать под контролем, чтобы не скатиться в эскалацию", проблемы, которые "не решаются в краткосрочной перспективе". По его словам, одной из таких проблем был вопрос о воссоединении ФРГ.