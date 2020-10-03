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19:01   3 Октября 2020
Экономика

Программу субсидирования производителей сельхозтехники расширят в России

Программу субсидирования производителей сельхозтехники расширят в России

Правительством РФ будет пересмотрена программа субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, сообщает РИА Новости.

Кабмин обещает расширить льготы и субсидии для предприятий, занимающихся производством сельхозтехники в 2021 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения комбайнового завода "Ростсельмаш".

Мишустин озвучил суммы субсидирования в размере 14 млрд рублей на текущий год и более 4 млрд рублей на 2021 год. Кроме того, по словам министра, кабмин собирается оказывать содействие увеличению экспортных возможностей РФ.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону и в настоящее время контролирует свыше 50% рынка зерноуборочной техники РФ и порядка 17% мирового рынка.

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Автор: Василий Пименов
#субсидии #ростсельмаш #сельхозтехника #комбайны

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