Госдума поддержала изменение тарифов на медстрахование для предпринимателей

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект об изменении тарифов медицинского и пенсионного страхования для индивидуальных предпринимателей, сообщает ТАСС. Расчет размера новой суммы будет делаться на основании информации о доходах.

Изменение правил определения величины страховых взносов будет произведено для ИП и специалистов, которые занимаются частной практикой: к примеру, адвокатов или нотариусов. Если доход гражданина за расчетный период будет ниже 300 тыс. рублей, то ему потребуется внести фиксированную плату. В случае заработка сверх данной суммы, предприниматель также будет обязан выплатить 1% от полученных средств.

Законопроект также учитывает необходимость индексации размера выплаты по ОМС и ОПС в дальнейшем. В 2021 году фиксированный тариф составит 32 448 руб. Перерасчет производится на основании данных об инфляции в стране.