Стало известно о состоянии здоровья заразившегося COVID-19 Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп хорошо себя чувствует. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера.

Специалист также отметил, что глава Соединенных Штатов постепенно идет на поправку и состояние его здоровья улучшается.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусной инфекцией. Они сразу же приступили к лечению и изолировались в Белом доме. Позднее американского лидера госпитализировали в военный госпиталь на пару дней, откуда он сможет выполнять свои должностные обязанности.