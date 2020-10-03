Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:54   3 Октября 2020
Политика

Стало известно о состоянии здоровья заразившегося COVID-19 Трампа

Стало известно о состоянии здоровья заразившегося COVID-19 Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп хорошо себя чувствует. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера.

Специалист также отметил, что глава Соединенных Штатов постепенно идет на поправку и состояние его здоровья улучшается.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусной инфекцией. Они сразу же приступили к лечению и изолировались в Белом доме. Позднее американского лидера госпитализировали в военный госпиталь на пару дней, откуда он сможет выполнять свои должностные обязанности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#трамп #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров