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18:43   3 Октября 2020
Армия

Обозреватели Military Watch назвали потенциальных покупателей С-500

Обозреватели Military Watch назвали потенциальных покупателей С-500

Российская система ПВО С-500 "Прометей" будет пользоваться огромной популярностью на рынке вооружений. Такого мнения придерживаются журналисты американского издания Military Watch.

ВС РФ введут в строй зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-500 "Прометей" уже к концу следующего года, отмечают обозреватели Military Watch. Перевод статьи американского издания приводит "ПолитРоссия".

С-500 "Прометей" выведет на новый уровень и без того мощную российскую сеть противовоздушной обороны. Эта система предназначена для противодействия гиперзвуковым ракетам, самолетам, космическим самолетам и самолетам-невидимкам, которые уже разрабатываются некоторыми странами. Приобрести у РФ С-500 захотят многие страны, в числе которых и Китай.

Пекин приобрел ряд современных российских систем ПВО. И хотя у КНР есть и собственные передовые системы ПВО, российское вооружение превосходит их по характеристикам.

Еще одним потенциальным покупателем С-500 является Белоруссия. Для России размещение С-500 на территории союзного государства будет крайне выгодным, так как это даст возможность нацеливать "Прометей" глубже на территорию НАТО. Также заинтересованность С-500 может проявить Индия, постоянный покупатель российских систем вооружения.

Усилить свою оборону с помощью С-500 может и Алжир, а его примеру последует Иран.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #с-500 #прометей

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