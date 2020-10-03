Блокировка Финского залива испортит торговые связи Эстонии и Польши

Эстония пригрозила России блокировкой Финского залива для выхода в море, что может обернуться испорченными торговыми связями. Таким мнением поделился эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с "Экономикой сегодня".

Польша поддержала антироссийский план Эстонии. Михаил Беляев отметил, что Варшава выступит за усиление любых действий, которые усложнят деятельность РФ и навредят ей. Антироссийская линия не способствует развитию польской экономики и не влияет на нее.

Однако любые ограничения, которые захотят предпринять Эстония, Польша или другие страны НАТО, испортят торговые связи, заключил экономист.