Асад призвал власти Баку ответить на мирные инициативы Еревана

Сирийский лидер Башар Асад призвал азербайджанское правительство не "попадаться в ловушку турецких планов" по Нагорному Карабаху. Об этом пишет агентство SANA в субботу, 3 октября.

Также Асад предложил Азербайджану ответить на мирные инициативы Армении, прекратить боевые действия и начать диалог, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее армянское правительство заявляло, что непосредственное управление боевыми действиями в зоне карабахского конфликта со стороны Баку осуществляют турецкие офицеры. Помимо этого, Анкара перебросила в Карабах боевиков из протурецкой вооруженной группировки "Сирийская национальная армия".