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18:20   3 Октября 2020
Армия

Асад призвал власти Баку ответить на мирные инициативы Еревана

Асад призвал власти Баку ответить на мирные инициативы Еревана

Сирийский лидер Башар Асад призвал азербайджанское правительство не "попадаться в ловушку турецких планов" по Нагорному Карабаху. Об этом пишет агентство SANA в субботу, 3 октября.

Также Асад предложил Азербайджану ответить на мирные инициативы Армении, прекратить боевые действия и начать диалог, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее армянское правительство заявляло, что непосредственное управление боевыми действиями в зоне карабахского конфликта со стороны Баку осуществляют турецкие офицеры. Помимо этого, Анкара перебросила в Карабах боевиков из протурецкой вооруженной группировки "Сирийская национальная армия".

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #азербайджан #армения #башар асад #нагорный карабах

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