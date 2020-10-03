Турецкие люксовые отели начали закрываться до окончания сезона

Популярные пяти- и четырехзвездочные отели в Турции отказывают в приеме гостей и закрываются, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новых постояльцев планировалось принимать до конца сезона. Однако уже 1 октября пятизвездочный отель Noxinn Deluxe закрыл свои двери. С 5 октября прекратит работу Miramare Beach Hotel. В конце первой декады октября в вынужденный отпуск отправятся сотрудники Vela Hotel и Laguna Beach Alya.

Серия закрытий поставила в тупик российских туроператоров, которые не были предупреждены о приостановке работы гостиниц и отелей. По информации портала TourDom, все дело в условиях, которые выдвинули отельеры туроператорам. Владельцы гостиниц заявили, что будут работать только по полной предоплате, однако далеко не все туроператоры согласились с таким положением дел. В результате отельеры решили на время приостановить работу, а не идти на уступки.