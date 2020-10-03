В Армении оценили масштаб нападения на Нагорный Карабах

Глава правительства Армении Никол Пашинян назвал масштабы нападения на Нагорно-Карабахскую Республику беспрецедентными.

Премьер-министр Армении, комментируя столкновения на линии соприкосновения в Карабахе, заявил, что масштаб разворачивающихся боевых действий на территории республики беспрецедентен по своему масштабу.

"Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны", — подчеркнул Пашинян.

Главы РФ, США, Франции Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон призвали противоборствующие стороны к незамедлительному прекращению боевых действий и урегулированию конфликта путем переговоров.