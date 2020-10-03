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17:42   3 Октября 2020
Армия

Азербайджанский вертолет был уничтожен силами ПВО Карабаха

Азербайджанский вертолет был уничтожен силами ПВО Карабаха

Силы противовоздушной обороны Нагорного Карабаха уничтожили принадлежащий Азербайджану вертолет. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Сообщается, что это случилось на южном направлении, в 15:50.

Известно, что согласно последней полученной информации от Армении, ВС Баку потеряли 3 000 человек, 12 самолетов, 115 беспилотников, 2 установки РСЗО и другие виды военной техники. Помимо этого, около 7 000 человек были ранены.

Конфликт между Ереваном и Баку обострился 27 сентября 2020 года, с этого момента вооруженные столкновения между государствами не прекращаются. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нападении. Турция объявила о своей поддержке Азербайджана, однако главы России, США и Франции призывают конфликтующие страны срочно прекратить столкновения и начать переговорный процесс.

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #карабах

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