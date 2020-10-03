Азербайджанский вертолет был уничтожен силами ПВО Карабаха

Силы противовоздушной обороны Нагорного Карабаха уничтожили принадлежащий Азербайджану вертолет. Об этом сообщило Минобороны Армении.

Сообщается, что это случилось на южном направлении, в 15:50.

Известно, что согласно последней полученной информации от Армении, ВС Баку потеряли 3 000 человек, 12 самолетов, 115 беспилотников, 2 установки РСЗО и другие виды военной техники. Помимо этого, около 7 000 человек были ранены.

Конфликт между Ереваном и Баку обострился 27 сентября 2020 года, с этого момента вооруженные столкновения между государствами не прекращаются. Стороны взаимно обвиняют друг друга в нападении. Турция объявила о своей поддержке Азербайджана, однако главы России, США и Франции призывают конфликтующие страны срочно прекратить столкновения и начать переговорный процесс.