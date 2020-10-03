Турок с коронавирусом целый день развозил пассажиров на автобусе в Стамбуле

Правоохранители задержали водителя автобуса в Турции, который должен был сидеть на карантине из-за выявленного коронавируса, пишет Федеральное агентство новостей.

Сотрудники ДПС остановили мужчину во время проведения плановых проверок в столице Турции. При проверке документов водителя автобуса правоохранители выяснили, что он должен был сидеть на карантине из-за выявленного у него COVID-19. Однако вместо этого турок продолжал работать на общественном транспорте и заражать ничего не подозревающих пассажиров.

Нарушителю режима самоизоляции выписали штраф в размере 3150 турецких лир. После беседы с правоохранителями его забрала машина скорой помощи. На данный момент турок с COVID-19 находится под наблюдением врачей.