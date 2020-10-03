Патрушев сообщил о повышении прогноза по сбору зерновых в 2020 году

Сбор урожая в России находится на финальной стадии, уже собрано 122 млн тонн зерна из ожидаемых 125 млн, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Он отметил, что весенние полевые работы начались в России в разгар пандемии коронавирусной инфекции, однако посевная кампания прошла в срок. По словам министра, темпы уборки и урожайности в 2020 году превосходят показатели прошлого года.

На данный момент по всей стране собрано 122 млн тонн зерна. Ранее Патрушев оценивал общий урожай за 2020 год в 122,5 млн тонн. Сейчас же министр прогнозирует, что в этом году удастся собрать свыше 125 млн тонн.